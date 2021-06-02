УМВД Кирова проверяет студентов полицейского колледжа, устроивших массовую драку

В Кирове днем 2 июня группа из 4-5 студентов полицейского колледжа свалила с ног прохожего и начала избивать его, передает портал Newsler.ru.

Когда на помощь к издаваемому бросились другие прохожие, из учреждения начали сбегаться другие курсанты и вступать в перепалку с прохожими. Курсанты были в соответствующей форме и в берцах.

В УМВД региона подтвердили, что нападавшими оказались студенты колледжа. Все они были доставлены в отделение полиции, с них взяты объяснений.

В итоге участники массовой драки были переданы законным представителям, поскольку все они являются несовершеннолетними.