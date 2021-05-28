На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля

В Москве на Ходынском бульваре на открытой парковке загорелись четыре машины. Сейчас возгорание ликвидировано, движение восстановленно. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на открытой парковке по адресу 39, строение 1 на Ленинградском проспекте горят четыре автомобиля.

В результате возгорания никто не пострадал.

Пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что огонь был ликвидирован в 12:25.

Отмечается, что парковка находится рядом со спорткомплексом ЦСКА, но к нему не относится и принадлежит городу.

Как сообщал столичный Дептранс, движение по улице Авиаконструктора Микояна было полностью перекрыто. Позже движение восстановили по средней и левой полосам в сторону 3-й Песчаной улицы. В сторону улицы Маршала Шапошникова движение полностью восстановлено.