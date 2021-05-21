Полиция задержала школьника, напавшего с ножом на учителя

В Пермском крае полиция задержала учащегося лицея, напавшего с ножом на педагога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел сегодня в городе Березники в лицее № 1. Ученик напал на учителя, используя предмет, похожий на нож. Школьник задержан, педагогу оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как пишет издание 59.RU со ссылкой на источник в больнице, у пострадавшей учительницы множественные ножевые ранения шеи и плеча, состояние средней степени тяжести. Сейчас она находится в приемном отделении хирургического корпуса.

Ссылаясь на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, издание также сообщило, что планируется транспортировка пострадавшей в Пермь, в лицей выехал министр образования региона.

«Ужасное происшествие в Березниках. Ученик лицея №1 напал на учителя с ножом. Ученик задержан. Учителю оперативно оказана медпомощь, она находится в состоянии средней тяжести в Березниковской больнице. Готовим вертолет для транспортировки в Пермь. Других пострадавших нет. Поручил оперативно подключиться всем профильным ведомствам. В лицей выезжает министр образования. Прошу вас в этой ситуации доверять только проверенной информации и не распространять слухи», — написал глава региона.