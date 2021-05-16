В Коми 90 тонн нефтепродуктов попали в почву и воду

В 300 метрах от реки Колвы в республике Коми произошел прорыв трубы с нефтепродуктами из Ошского месторождения, в почву и воду попало порядка 90 тонн нефтесодержащей жидкости, говорится в релизе администрации Усинска со ссылкой на данные компании Лукойл-Коми.

Как отчитались перед властями авторы экологической аварии, в воду попало порядка 9 тонн жидкости, а остальное распространилось по прилегающей к ней почве. «На суше утечка была оперативно локализована. В данный момент ведется зачистка территории, после чего на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация», — заверили в компании.

На воде устранение последствий аварии, случившейся ещё 11 мая, проходит на семи рубежах, вредные вещества собирают, на месте также распыляют сорбирующие материалы, которые должны связывать частицы нефтепродуктов.

В муниципальном образовании введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).