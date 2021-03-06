В Башкирии покупатели магазина устроили давку из-за игрушек за 39 рублей

В городе Белебее республики Башкортостан в ТЦ «Эссен» произошла давка при открытии магазина, где объявлены большие скидки. В том числе привезли небольшие мягкие игрушки за 39 рублей.

Телеграм-канал Baza пишет, что в магазин также поступили иные хозтовары за 9, 20 и более рублей, ощутимо ниже, чем по средним рыночным ценам.

В соцсетях распространяются ролики с места происшествия, которые мы не можем выложить из-за мата и лиц детей, которые участвуют в давке. На одной из записей запечатлена драка женщин из-за игрушек за 129 рублей. Мужчина за кадром комментирует ситуацию: «А что-то к Навальному никто так не вышел».

На всех записях с места события слышатся детские и женские крики. На одном из роликов видно, как заходящий в магазин в давке мужчина расталкивает сограждан локтями.