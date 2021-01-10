В Афганистане во время ночного авиарейда убито более 20 гражданских лиц

В афганской провинции Нимроз убито более 10 гражданских лиц в результате проведенного в ночь с 9 на 10 января авиарейда.

Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на заявление главы провинциального совета База Мохаммеда Насира.

«Не менее 12 мирных жителей стали жертвами налета с воздуха на деревню Муназари, находящуюся в уезде Хашрод», — рассказал глава совета. По словам Насира, в той же местности были атакованы и позиции радикального движения «Талибан» (признано экстремистским и запрещено в РФ), однако о ликвидированных боевиках сведений не имеется.

На данный момент силы безопасности Афганистана еще не предоставили никакой информации о проведенной ночью атаке с воздуха в провинции Нимроз.