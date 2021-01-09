В возрасте 101 года умер известный физик и академик РАН Исаак Халатников

На 102-м году жизни скончался физик-теоретик, старейший академик РАН, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников.



Об этом сообщается на сайте «Научная Россия».

«Сегодня в 10 утра на 102-м году жизни скончался известный физик, академик Исаак Маркович Халатников», — говорится в сообщении.

Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе. Он стал автором множества работ по космологии, теории сверхтекучести, квантовой электродинамике и т.д. Ему пренадлежит теория квантовых жидкостей (совместно с Львом Ландау). Первый директор Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН (1964-1992 гг.). Халатников является лауреатом Сталинской премии (1953), награжден орденом «Знак Почета», трижды орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст., орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими государственными наградами.