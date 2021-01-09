В Сочи был ликвидирован пожар на площади 400 квадратных метров

В Сочи пожарными было полностью ликвидировано возгорание сухой травы и мусора, возникшее напротив местного аэропорта.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным пресс-службы МЧС, полная ликвидация произошла в 11:28.

На данный момент в Сочи также действует еще один природный пожар на площади 500 кв. м, о чем журналистам сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

В тушении были задействованы 24 человека и 9 единиц техники.

В субботу напротив аэропорта Сочи на склоне горы загорелись сухая трава и мусор на площади 400 кв. м.

По словам Снегирева, «ликвидирован открытый огонь на участке леса в районе села Молдовка (напротив аэропорта). В данный момент на этой территории наблюдается небольшое задымление, производится полив во избежание повторного возгорания».

В тушении пожара участвовали 5 единиц техники и 13 человек.