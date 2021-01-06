Спасатели извлекли два тела из-под завалов после обрушения в шахтах на Камчатке

Спасатели извлекли два тела из-под завалов после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Тревожное зарево», ведущую добычу на этом месторождении.

Информация об обрушении поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС около полудня по местному времени 6 января. Предварительно известно, что под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли выбраться на поверхность. К поискам и разборам завалов привлечено около 30 человек. Следственное управление СК по региону и прокуратура начали проверку.

Инцидент произошел в Елизовском районе в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Компания «Тревожное зарево» обладает лицензиями на право пользования недрами Асачинского месторождения. Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.