Террористы подорвали автомобиль на северо-востоке Сирии. Есть пострадавшие

На рынке Сук-эль-Ходра в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии взорвался заминированный террористами автомобиль.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство SANA.

По данным агенства, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Машины скорой помощи прибыли на место происшествия и забирают пострадавших.

Пограничный Рас-эль-Айн контролируют турецкие войска и поддерживаемые Анкарой формирования сирийской вооруженной оппозиции.

Ранее поступили сообщения о взрыве в одноименном административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек.