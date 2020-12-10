В Москве женщина спустилась в метро и родила ребенка

Сотрудники ППС в Москве приняли роды у пассажирки на станции метро «Электрозаводская». Об этом сообщает столичный главк.

Вечером 9 декабря сержант полиции Алеся Полякова и прапорщик Алексей Орлов заметили, что спустившаяся на эскалаторе девушка начала опускаться на пол.

Оказалось, что 29-летняя москвичка начала рожать. Пока прапорщик вызывал скорую, сержант помогала ребенку появится на свет. Малыш появился на свет до приезда медиков и правоохранители укутали его в теплоизолирующую фольгу, чтобы избежать обморожения.

Мать вместе с младенцем доставлены в родильный дом.