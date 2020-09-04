В Петербурге 22-летний мужчина избивал годовалую дочь своей сожительницы

В Санкт-Петербурге мужчина избил годовалую дочь своей сожительницы, мотивировав это тем, что она себя плохо вела. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС.

«Выяснилось, что в течение трех последних дней 20-летняя мать ребенка вместе со своим сожителем распивала алкогольные напитки, выходила за алкоголем, а в это время ее сожитель бил ребенка из-за, по его мнению, плохого поведения», — говорится в сообщении.

В четверг в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение из детской больницы о том, что в учреждение доставлена годовалая девочка с многочисленными травмами головы и тела.

Девочку привезли в медучреждение из квартиры, житель которой сообщил врачам, что она якобы упала с кровати. Однако позже мужчина сознался полицейским в том, что избил ребенка.

Как сообщает ведомство, мужчина написал явку с повинной. Материалы проверки переданы следователям. Семья, где произошел инцидент, ранее не состояла на учете как неблагополучная.

По факту происшествия «Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")», — говорится в сообщении. По информации следователей, мужчина периодически избивал ребенка с конца июля этого года по 3 сентября. Пострадавшая девочка в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.