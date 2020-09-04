На улице Костава в Тбилиси произошел взрыв, один человек погиб

В центре столицы Грузии, недалеко от здания Большого концертного зала, прогремел взрыв, известно об одном погибшем.

Как сообщает телеканал «Рустави 2», один человек погиб при взрыве, еще несколько доставлены в клинику Аладашвили. Сообщается, что предположительной причиной инцидента стал баллон с кислородом, который использовался при ремонтных работах.

По данным агентства «Новости Грузии», взрыв прогремел на улице Костава, на территории ночного клуба Dejavu. На месте происшествия работают бригады пожарных и спасателей, а также полиция. Улица перекрыта.

Напомним, 26 августа взрыв прогремел в жилом доме на западе Москвы, были эвакуированы 20 человек, о жервах не сообщалось.