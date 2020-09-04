ФСБ задержала молодого человека, готовившего теракт в школе 1 сентября

Один из 13 молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу ФСБ опубликовала видео, на кадрах которого показана переписка одного из задержанных. «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу 100 хочу убить», — гласит текст задержанного.

По данным Центра общественных связей, ФСБ задержала всего 13 участников закрытого интернет-сообщества, готовивших массовые убийства.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», — сообщили в ЦОС.

Были изъяты четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.

«По результатам экспертиз будут приняты соответствующие процессуальные решения, а также профилактические меры», — сообщили в ЦОС.