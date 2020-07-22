Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Сообщается, что пострадал оператор Первого канала Вячеслав Архипов, который снимал попытку поджога входа в здание. Его ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Один из силовиков напал на журналистку сзади, отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров после отравления слезоточивым газом. Оба пострадавших были с бейджами «Пресса».

«К счастью, люди живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой», — отметил заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов.

МИД назвал ситуацию недопустимой. Ведомство намерено обратиться в международные организации по защите прав сотрудников СМИ. Свою поддержку также готов выразить Союз журналистов России. В организации заявили, что контактируют с Международной федерацией журналистов.

Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают сотрудники СМИ. Так, 31 мая корреспонденту «РИА Новости» Михаила Тургиева, освещавшего протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.