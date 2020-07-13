В Ростове-на-Дону задержали террористов ИГ. Во время операции произошел взрыв

В Ростовской области ФСБ обезвредила группу сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Задержанные планировали теракты в школах и больницах. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство", в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», — рассказали в ФСБ.

Во время задержания в Азовском районе главаря группы, тот открыл огонь по силовикам, а после привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб. Никто из мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал. Остальные пять членов группы задержаны в Ростове-на-Дону.

«Во время обысков по адресам проживания задержанных и осмотра места происшествия обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотические средства», — сообщили в ФСБ.