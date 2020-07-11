124 человека в Нижнем Новгороде эвакуированы в школу из-за взрыва газа

Без смертельных жертв обошлось ЧП в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщают «Новые известия». Ранним утром в панельном доме произошел взрыв бытового газа.

Из пяти пострадавших только двое были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает, утверждают местные власти. Уже в 5:25 пожар был ликвидирован.

Управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас на месте работают криминалисты.

Пока что 124 из 324 жильцов дома размещены в соседней школе. Их обеспечат необходимым питанием и питьем.