В Эквадоре взорвали штаб-квартиру оппозиционного телеканала

В штаб-квартире эквадорского телеканала Teleamazonas произошел взрыв. Отмечается, что взрыв нанес урон помещению редакции, но никто из сотрудников не пострадал. Правоохранители проводят расследование по факту произошедшего.

Repudiamos este acto de violencia que se origina en el temor de los corruptos que están cayendo en manos de la justicia. pic.twitter.com/lqkkAHJ8XT — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) May 31, 2020

Известно, что телеканал славится своими расследованиями о коррупционных делах в стране. Штат сотрудников уже опубликовал публичную речь в ответ на произошедшее.

«Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве», — цитирует обращение РЕН ТВ.