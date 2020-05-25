В Петербурге выясняют причины гибели женщины, чей труп нашли более месяца назад

СК начал доследственную проверку после сообщений о найденном в апреле на северо-западе Санкт-Петербурга теле женщины.

Как сообщается на сайте СУ СКР по городу, труп 30-летней женщины обнаружили 18 апреля в квартире одного из домов на Комендантском проспекте. В настоящий момент устанавливаются причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как отмечает «Интерфакс», проверка началась после того, как в субботу, 23 мая, в петербургских СМИ появились публикации о гибели в середине апреля 30-летней Марии Симоновой, к которой несколько дней не приезжала скорая помощь, ссылаясь на высокую загруженность больниц инфицированными коронавирусом. Сообщалось, что погибшая была медиком.