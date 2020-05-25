СК завел дело по факту взрыва газа в Казани, при котором пострадала женщина

В Казани возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в квартире жилого дома на улице Волгоградская.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Татарстану, дело заведено по части 1 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Инцидент произошел утром 25 мая. В одной из квартир дома прогремел взрыв, после чего из здания были эвакуированы 52 человека. Пострадала 30-летняя женщина, ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ожогами. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, пишет РБК.

По словам главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова, причиной ЧП мог стать обрыв бытового шланга. «Девушка, которая находилась в квартире, нечаянно оборвала свой шланг бытовой, который идет на колонку», – сказал чиновник. Он пояснил, что пострадавшая сама рассказала об этом прибывшим к месту происшествия врачам и сотрудникам управляющей компании.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства инцидента.