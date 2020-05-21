В Челябинской области в полиции умерла задержанная за неуплату алиментов женщина

В отделе МВД Аргаяшского района из-за проблем с сердцем скончалась задержанная, которую отказались госпитализировать.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, женщину доставили в отдел полиции 20 мая судебные приставы. Она была признана виновной по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ («Уклонение от уплаты алиментов») и должна была отбывать административный арест.

Ночью задержанная пожаловалась на плохое самочувствие, полицейские вызвали ей скорую помощь. Фельдшер, осмотревшая женщину, причин для госпитализации не нашла. «Утром 21 мая задержанная вновь обратилась с жалобой на плохое самочувствие. Ей снова вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти пациентку не смогли», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации издания, погибшая вела асоциальный образ жизни. Уточняется, что причиной смерти стал острый коронарный синдром.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.