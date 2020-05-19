При взрыве газа в радиологическом медцентре Обнинска пострадал ученый

В лаборатории филиала научного центра радиологии в Калужской области произошел взрыв, один человек пострадал.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, инцидент произошел на химической установке в лаборатории неопасных химикатов. Пострадавший при взрыве ученый доставлен в больницу. Пожара за взрывом не последовало.

По данным ТАСС, причиной ЧП стал разрыв линии теплоносителя в лаборатории. Уточняется, что авария произошла на пятом этаже в помещении площадью девять квадратных метров, повреждены оконные проемы и двери.