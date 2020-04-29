В Татарстане женщина с двумя детьми ушли в лес с буханкой хлеба и луком

Управление Следственного комитета по Татарстану возбудило уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении 35-летней местной жительницы.

Женщина вместе с сыновьями 2007 и 2005 годов рождения 5 апреля отправилась в лес, взяв с собой буханку хлеба и четыре луковицы, которых хватило на два дня. После мать кормила детей листьями. Ближайший населенный пункт от леса находился в трех километрах.

Так продолжалось до 18 апреля. Старший ребенок, пока мать спала, обратился к нефтяникам, работавшим неподалёку от леса. Те обратились к правоохранителям.

Женщина была задержана, сейчас проводятся все необходимые экспертизы и иные мероприятия, которые устанавливают обстоятельства ситуации. Оба ребенка с истощением доставлены в отделение больницы.

Отмечается, что женщина уже пыталась уйти жить в лес с одним из детей в 2018 году в другом регионе РФ.