В Нижегородской области умер второй пострадавший при взрыве в двухэтажном доме

Скончался второй пострадавший при обрушении дома в Нижегородской области из-за взрыва газового баллона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до двух.

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля в жилом доме в селе Филинское Вачского района Нижегородской области. Газ взорвался на первом этаже двухэтажного здания, в результате чего обрушились перекрытия и несущие конструкции в стояке между подъездами. На месте погиб 23-летний мужчина, который пришел в гости к родственникам, травмы получили еще семь человек. Всего на момент взрыва в здании находились 14 человек.

В настоящее время убраны 30% завалов. По словам начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерия Синькова, работы по разбору обломков завершатся к вечеру.

Как уточняет «Интерфакс», в больнице погиб 26-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительной версии, взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования, сообщила пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона поручил выделить материальную помощь пострадавшим и семьям погибших.

Всего были повреждены шесть квартир. В МЧС считают, что больше в доме жить нельзя.