Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем

Правоохранители нашли пропавшего в перинатальном центре Йошкар-Олы ребенка дома и 33-летней местной жительницы. Женщина задержана.

Ситуация стала причиной для возбуждение уголовного дела по статьям о похищении ребенка и халатности. Оба процесса объединены в одно уголовное делопроизводство.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл сообщала, что для поиска ребенка был задействован весь личный состав полиции, включая сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

«КП» пишет, что подозреваемая сама до этого была доставлена в перинатальный центра, где на позднем сроке у нее случился выкидыш. В перспективе в отношении женщины будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Также для исключения путаницы с новорожденными медики установят кровное родство пострадавшей матери и ранее украденной девочки.