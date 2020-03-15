Снайпер ФСО из сопровождения Путина найден мертвым в Москве

Тело 23-летнего сотрудника ФСО найдено в московской квартире на Сухаревской площади, передает Znak.com со ссылкой на телеграм-канал RT.

По данным издания, молодому человеку было 23 года, у него обнаружено пулевое ранение, при этом квартира, как отмечается, была заперта изнутри. Возле тела был обнаружен пистолет ПБ-4-1.

Как пишет телеграм-канал издания Baza, сотрудник ФСО проходил службу в части номер 11488, в которой числятся снайперы, отвечающие за безопасность президента России.

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