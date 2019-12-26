Случайно упавшему на пути на "оранжевой" ветке метро мужчине вызвали "скорую"

Пассажир столичного метро выжил после падения на рельсы на станции «Китай-город» Калужско-Рижской линии.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел около 8:15 утра в четверг, 26 декабря. Отмечается, что мужчина по собственной неосторожности упал с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд, однако его удалось спасти.

Для извлечения пассажира с путей сотрудникам метрополитена пришлось снять напряжение и временно прервать движение поездов на «оранжевой» ветке от станции «Октябрьская» до станции «Проспект Мира».

По данным пресс-службы УВД на Московском метрополитене, спасенный мужчина не получил видимых травм. Ему вызвали «скорую».

В настоящее время движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график.