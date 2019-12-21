СК расследует гибель троих рабочих на территории Центра помощи детям в Тулуне

В Тулуне возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в результате обвала грунта при проведении земляных работ.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Иркутской области, дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сообщается, что вечером накануне, 20 декабря, во время проведения земляных работ на улице Песочная произошел обвал грунта, в результате чего погибли трое рабочих субподрядной организации. Еще два человека различные травмы.

«В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы», –говорится в сообщении ведомства. Идет расследование уголовного дела.

Рабочие рыли траншею на территории ремонтируемого после наводнения Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уточняет «Интерфакс».

В Иркутской области минувшим летом прошли сильные паводки, унесшие жизни 26 человек. В восьми районах области было подтоплено почти 11 тысяч домов, около семи тысяч зданий подлежит сносу.