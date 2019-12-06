В Красноярском крае два подростка госпитализированы из-за отравления снюсом

Двое школьников были доставлены в больницу Железногорска после употребления снюса, один из них оказался в реанимации.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города, детей обнаружили на улице лежащими на тротуаре. Несовершеннолетних госпитализировали в неадекватном состоянии, одного из них пришлось поместить в реанимацию. По словам врачей, подростки отравились так называемым снюсом – никотиновой смесью для рассасывания, которая свободно продается в торговых точках города.

В пресс-службе Минздрава Красноярского края рассказали, что в конце ноябре поступило четыре обращения родителей в краевой наркодиспансер с просьбой проверить детей на употребление снюса. Отмечается, что в трех случаях в организме были обнаружены котинин и никотин.

Глава Железногорска инициировал обращение в краевой парламент для запрета продажи смеси на региональном уровне.

Закон о полном запрете продажи снюса был принят в России в 2015 году, однако сегодня производители продают его под наименованием «никотиносодержащая смесь». В Госдуму 28 ноября был внесен законопроект о запрет на оптовую и розничную торговлю снюсом, а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя.