Виталий Мутко принес соболезнования мэру Тулуна в связи с гибелью супруги в ДТП

Мэр Тулуна Юрий Карих, попавший в Иркутской области в аварию, при которой погибла его жена, отправился из больницы домой.

Об этом сообщил глава города Черемхово, где находится медучреждение, в которое был госпитализарован мэр Вадим Семенов, передает ТАСС. По его словам, Карих чувствует себя нормально. Врачи провели полное обследование, серьезных травм у него не выявлено. «Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун», — рассказал Семенов.

Авария с участием Юрия Кариха произошла вечером в субботу, 23 ноября, на трассе в Черемховском районе. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний мэр Тулуна, врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате автокатастрофы погибла супруга Кариха, а его самого доставили в больницу Черемхова. У мужчины подозревали инфаркт, однако диагноз не подтвердился.

СУ СК РФ по Иркутской области ведет проверку по факту инцидента. Сейчас известно, что в момент аварии Карих был трезв. Прочие подробности пока не раскрываются.

Вице-премьер Виталий Мутко выразил свои соболезнования в связи с произошедшим. «Принес соболезнования Юрию Кариху в связи с трагической гибелью супруги. Искренне переживаю его утрату», — передает слова Мутко его пресс-служба.