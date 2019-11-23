Убийство в Крыму: как "идеальный отец" стал палачом?

5-летнюю Дашу Пилипенко из крымского села Кропоткино искали несколько дней и местные жители, и волонтеры. 170 человек прочесывали метр за метром в надежде на чудо.

Вместе с ними искал малышку и 45-летний отчим Александр Пилипенко. Лишь на третий день поисков следователи смогли вывести его на чистую воду, и вскрылись шокирующие детали убийства, которые заставили содрогнуться всю страну.

Екатерина и Александр Пилипенко познакомились в 2016 году в ресторане в Москве, спустя несколько месяцев стали жить вместе. Александр старше на 21 год, но разница в возрасте влюбленных не смущала.

Катя одна воспитывала дочку Дашу. Екатерина воплотила главную мечту своего мужа: он наконец-то стал отцом. Когда молодожены ставили автографы в загсе, Катя стояла в обтягивающем платье и не скрывала своего положения.

Вскоре родился Миша и, казалось, в семье царили совет да любовь. Он был заботливым отцом, маленькую Дашу принял как родную.

— Как я позже узнала, до знакомства со мной Саша был 13 лет в браке, супруга принципиально не хотела от него детей, — рассказывает о прошлом некогда любимого мужчины Екатерина Пилипенко. — Чтобы получить развод, Саша оставил ей бизнес — он занимался установкой и обслуживанием датчиков дорожного движения, оставил ей и квартиру в центре Москвы на Кутузовском проспекте, и дом в Подмосковье, и недвижимость в Италии. Она высылала дивиденды, на которые мы жили. Купили небольшой дом в Крыму в рассрочку, хотели отдыхать у моря.

Жизнь с мужем-монстром

— Когда Катя в 17 лет забеременела от Ромы (отец Даши — прим. ред), я не дала согласия на ее брак. А уж когда она познакомилась с Сашей, она была совершеннолетняя и моего согласия никто не спросил, вот они и расписались, — рассказывает о браке своей дочери 42-летняя Любовь Никитина. — Я настаивала на том, чтоб они не спешили с походом в загс, чтобы подольше пожили, посмотрели, как и что будет. Потом в какой-то момент Саша мне понравился, я еще подумала: взрослый человек, не даст ей совершить глупости, будет заботиться.

Александр Пилипенко — по образованию педагог, семь лет отработавший в школе, — и правда заботился о любимой, и о детях, но по-своему. Он стремился подчинить себе полностью Катю и в строгости воспитывал детей. Девушке нельзя было общаться ни с кем в социальных сетях, контакты с друзьями требовалось полностью прервать, ела она только то, что он считал полезным. Детям нельзя было смотреть мультики, только 10 минут в день разрешалось играть с гаджетами. Чипсы, кола и фастфуд — все под строгим запретом.

Сам Александр был ярым приверженцем здорового образа жизни, он утверждал, что никогда не пробовал алкоголь и сигареты, каждый день усердно занимался спортом. Друзей не имел, с родной матерью и братом практически не общался.

— Он как отец был идеальный: приезжали они к нам в Иваново, он прямо от детей ни на шаг не отходил, — вспоминает бабушка убитой Даши. — Но как муж он был монстр!

Слишком заботливый отец

— За год до трагедии я решила развестись, разлюбила, — объясняет свою позицию Катя. — Я поехала в Китай, работала менеджером в ресторане, чтобы заработать средства на адвоката. Дело в том, что Саша не хотел давать развод и отдавать мне детей. За три недели до убийства Даши я написала запрет на пересечение границы детьми. Я чувствовала, что он может их выкрасть и увезти к себе на родину в Донецк, а оттуда — еще куда-то. Саша не поверил мне, он взял детей и попробовал уехать в Украину, но на границе его не пропустили. После этого он убил Дашу.

— Он всеми силами хотел вернуть мою дочь, знал, что дети — это ее слабое место, поэтому манипулировал как хотел. Но никто не думал, что он решится на такое зверство, он никогда не поднимал руку на детей, — уверяет Любовь Никитина.

— Девочку в детский сад приводил только отец. Как-то мать появилась на два недели. Даша стала мне рассказывать о своих переживаниях из-за скорого отъезда мамы, я пригласила всю семью на беседу, но пришел только Александр, сказал, что Екатерина уже уехала, — характеризует семью Озлет Селимова, воспитатель детского сада «Сказка», куда ходила Даша. — Я ему объяснила, что ребенок очень переживает разлад родителей. Отец пообещал, что будет максимально заботлив по отношению к ребенку. Скажу прямо: не все мамы так ухаживают за детьми, как Александр это делал. Каждый день, забирая Дашу из садика, он всегда спрашивал, что она кушала, как вела себя, все ли получается у нее на занятиях, что нужно дома подтянуть, вплоть до того, что он в садик приносил ей белые носочки.

Похороны маленького ангела

— Мы хоронили Дашеньку в косынке. В морге нам сказали, что как могли сшивали ее, но весь череп был разбит, подбородок раскрошен, — рыдает Любовь Николаевна. — Но, как нам объяснил судмедэксперт, все травмы ей нанесли после смерти. Сначала Саша утопил ее в ванной, потом избил, затем одел ее и посадил в машину вместе с 2-летним Мишей. Внуку он сказал, что его сестричка спит. Он вывез Дашу в поле и закопал, а потом сам же нам звонил и говорил, что переживает из-за того, что она пропала. Я и мой муж Андрей, как только узнали о пропаже Даши, тут же вылетели в Крым, Катя тоже срочно вылетела из Китая. Мы ехали на поиски, а попали на похороны...

Провожать Дашу Пилипенко в последний путь пришло все село, люди несли цветы и игрушки. Прямо у гроба сельчане кричали: «Встань на колени перед дочерью! Ты бросила детей и уехала в Китай, знаем мы, как ты там зарабатывала».

Пока тело с маленькой Дашей несли к месту погребения, родных убитой едва не растерзали местные жители. Пришлось вызвать усиленные наряды полиции, на место приехал даже глава района Александр Захаров, который отказался общаться с журналистами и не пытался никак урезонить разбушевавшуюся толпу. После отпевания родственники девочки поспешили удалиться, дабы избежать беды.

Причина трагедии — равнодушие взрослых?

— Я живу на соседней улице от Пилипенко. Александр приходили ко мне за виноградом, такой спокойный, тихий человек, — говорит Сергей Гой. — Когда узнал, что Дашенька мертва, не мог поверить, мы так надеялись на лучшее. На похоронах было очень много людей, милицию вызвали, потому что мог случиться самосуд, хочется порвать эту мать-кукушку! Даже слезинку не проронила, сволочь! Я нёс гроб до могилки, лежала малышка как ангелок. Но даже под гримом видны синячки над губой и челюсть вся в синяках. Несу гроб — и слышу как Катя говорит: мол, хорошо что Сашу не привезли на похороны, его бы тут разорвали, а я не выдержал и крикнул: «Да мы и тебя разорвем!»

— На следующий день после похорон многие местные жители, встречая нас на улице, подходили и извинялись за оскорбления, мол, пошли за толпой, — говорит Любовь Никитина.

— Я часто слышала, как Катя и Саша ругались. Дашенька в слезах прибегала ко мне через дырку в заборе, я ее успокаивала, — излагает свою версию соседка семьи Пилипенко Асие Сейтмамбетова. — Было видно, что ребенку там плохо и ее бьет отчим, а мать ничего не могла сделать или просто не хотела. Я не могу сказать, что у них неблагополучная семья — деньги у них всегда водились, хотя этот Саша нигде не работал, непонятно, на что жили. Это ужасно когда страдает ребенок, но никто не думал, что все закончится такой трагедией.

Неужели маленькую Дашеньку убило равнодушие взрослых? Почему соседи не забили тревогу и не обратились в органы опеки? Кто виноват, что жизнь 5-летней малышки оборвалась так рано и так ужасно?

Александр Пилипенко сразу после задержания дал признательные показания и показал, где закопал труп. На допросе он сказал: «Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что с ней сотворил». Он заявил, что Даша так и не признала в нем отца, не слушалась его, что приводило мужчину в ярость.

— Я любил свою дочь, — сокрушается родной отец убитой девочки Роман Седов, проживающий в Ивановской области. — С Катей мы никогда не могли найти общий язык. Она бросила меня и сбежала с дочерью. Я не вписан в свидетельство о рождении Даши, потому что она хотела получать деньги от государства как мать-одиночка. Катя — девушка легкого поведения. Я хотел забрать свою дочь через суд, сдать ДНК и отсудить у нее нашу Дашу, но не мог сделать этого раньше, потому что у меня были большие проблемы с деньгами. Вот и выходит, что не успел спасти своего ангелочка...