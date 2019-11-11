В центре внимания
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков: БРЭд сивой кобылы против "Википедии"
В России все меньше врачей – и населения
Пять вопросов о шансах на победу над ИГИЛ после смерти ее главаря

Новости дня

11 ноября, понедельник

[18:23]Историк Соколов заявил, что убитая им аспирантка напала на него с ножом
[18:07]Путин не видит необходимости в повышении оборонного бюджета
[18:05]Прекращено дело уральского гинеколога, давшего пациентке психотропный анальгетик
[17:33]Создатель “Белых касок” найден мертвым со множественными переломами
[17:25]СК ведет проверку по факту обнаружения тел двух рабочих на северо-западе Москвы
[17:24]Медведев распорядился избежать "миграции" бизнеса из-за режима для самозанятых
[17:08]В сети появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии
[16:48]60% DDoS-атак за сентябрь совершены на ресурсы сферы образования
[16:45]В Нижнем Новгороде уволены сотрудники МВД, подозреваемые в подбросе наркотиков
[16:28]Адвокат экс-жены футболиста Глушакова назвал его иск на 204 млн попыткой мести
[16:20]Instagram откажется от финансирования политического контента блогеров
[16:11]Следствие засекретило все материалы дела, по которому задерживали Голунова
[15:49]СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах
[15:44]Сотрудники "Ленты" заразились дизентерией от работника, скрывшего заболевание
[15:09]Россиянам посоветовали сохранять чеки в случае оплаты лечения в госбольнице
[15:04]Аналитики прогнозируют рост цен на услуги операторов сотовой связи на 25%
[14:43]Около 13 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за 250-килограммовой бомбы
[14:24]В московском метро идет проверка после гибели женщины на станции "Таганская"
[14:17]Скворцова призвала министров участвовать в создании иммунной прослойки
[14:10]89% россиян продолжают регулярно расплачиваться наличными
[13:41]Сетевые магазины не заметили снижения спроса на овощи в России
[13:36]Житель Китая пытался вывезти из России золото на три миллиона рублей в термосе
[13:29]Познер и Киселев прокомментировали слова Галкина о новостях про Украину на ТВ
[13:00]Леонид Якубович пошутил в ответ на дезинформацию о своем состоянии
[12:58]Полицейского, застрелившего коллегу на "Рязанском проспекте", обвинили во взятке
[12:49]Готовящаяся отмена валютных статей может прекратить преследование Сергея Петрова
[12:43]В ГД предложили ввести “спортивные” паспорта, чтобы избежать проблем с визами
[12:10]В Москве возбуждено дело по статье о хулиганстве после выстрела в лицо
[11:56]Выясняются причины пожара в Курской области, унесшего жизни троих детей
[11:51]В Бийске введен режим ЧС из-за куч мусора и "спора хозяйствующих субъектов"
[11:38]53 из тысячи шахтеров на Кузбассе не вышли на работу из-за задержек зарплаты
[11:38]НТВ оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за слишком громкой рекламы
[11:11]Полицейские захотели остаться на спектакль, проверяя феминистский фестиваль
[11:06]Полномочия президента Боливии переданы представительнице оппозиционной партии
[11:05]В Москве после падения из окна женщины с двумя детьми возбудили дело об убийстве
[11:04]Жителей Санкт-Петербурга ждет аномальное тепло из Москвы

10 ноября, воскресенье

[16:16]Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
[15:44]Названы имена российских спонсоров британских консерваторов
[15:23]В Крыму из-за засухи усложняется ситуация с водоснабжением
[15:05]Фильм "Дылда" признан лучшим из 55 номинантов кинофестиваля в Женеве


фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Почему поврежденные банкноты нельзя заклеивать скотчем
Фото: depositphotos
Что можно считать моральным вредом и как добиться его компенсации
Фото: depositphotos
Нет времени для любви: кому нужен интимный тайм-менеджмент
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: depositphotos
Как не сгореть на работе: 10 способов восстановить силы и энергию
Фото: Global Look Press
Народная молва: топ-5 тем российских регионов на минувшей неделе
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

Историк Соколов заявил, что убитая им аспирантка напала на него с ножом

Общество - Происшествия
18:23, 11 ноября 2019

Преподаватель Института истории СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей бывшей студентки, арестован до 8 января.

Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Сам Соколов в суде заявил, что жил с девушкой последние пять лет, любил ее и собирался жениться на ней. Однако серьезной проблемой стала ее ревность к детям от другого брака, к которым Ещенко якобы плохо относилась и «начала беситься» при их упоминании.

По словам историка, в день трагедии девушка набросилась на него с ножом. «Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом», – цитирует «Интерфакс» Соколова. Он добавил, что «глубоко поражен тем, что произошло», и разрыдался в зале суда.

Адвокат доцента отметил, что «не хотел», чтобы эта информация озвучивалась его подзащитным, так как она «преждевременна».

Напомним, доцента Олега Соколова задержали 9 ноября. Его достали из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором нашли женские руки. Преподавателя подозревают в убийстве его бывшей студентки, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Мужчина написал явку с повинной. Туловище девушки нашли в реке Екатерингофка (более 3 км вниз по течению от Фонарного моста через Мойку, рядом с которым был задержан Соколов).

Следствие ходатайствовало об аресте Соколова на два месяца, в то время как защита настаивала на домашнем аресте.

В суде Соколов еще раз признался в убийстве Ещенко. Он рассказал, что выстрелил в нее из малокалиберной винтовки четыре раза, затем расчленил тело пилой и кухонным ножом.

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Происшествия

Историк Соколов заявил, что убитая им аспирантка напала на него с ножом

Читать далее >

Нет изображения

Происшествия

СК ведет проверку по факту обнаружения тел двух рабочих на северо-западе Москвы

Читать далее >

Нет изображения

Происшествия

Сотрудники "Ленты" заразились дизентерией от работника, скрывшего заболевание

Читать далее >

Политика
Кто и что вредит отечественной электроэнергетике
Путин не видит необходимости в повышении оборонного бюджета
В сети появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии
Instagram откажется от финансирования политического контента блогеров
Общество
В Гонконге полиция начала стрелять по демонстрантам боевыми патронами
Прекращено дело уральского гинеколога, давшего пациентке психотропный анальгетик
Создатель “Белых касок” найден мертвым со множественными переломами
В Нижнем Новгороде уволены сотрудники МВД, подозреваемые в подбросе наркотиков
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Советская – и российская – наука поразительно гибка и обращает внимание не на то, что действительно существует, а на то, что рекомендовано

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Критерии господдержки трудно сделать объективными, но информация, кто, кому и сколько раздает, должна быть прозрачной

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Для Петра Порошенко дело пахнет керосином. Не случайно члены его команды начинают эмигрировать и отрекаться от бывшего патрона


Культура и ТВ
В прокат выходит "Кровь" Артема Темникова
Познер и Киселев прокомментировали слова Галкина о новостях про Украину на ТВ
НТВ оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за слишком громкой рекламы
Фильм "Дылда" признан лучшим из 55 номинантов кинофестиваля в Женеве
Шоу-бизнес
20-летие группы "Дети Picasso"
Ямайский исполнитель Рой Янг украсит Арбат 22 и 23 ноября
Леонид Якубович пошутил в ответ на дезинформацию о своем состоянии
Софико Шеварднадзе назвала Сергея Шнурова гениальным

Здоровье
Типично мужских и женских инфарктов не существует
Россиянам посоветовали сохранять чеки в случае оплаты лечения в госбольнице
В России снизилось число проданных антибиотиков
Комнатные растения не защищают воздух от вредных частиц
Туризм
В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах
Между Одинцово и Шереметьево будут ходить двухэтажные поезда "Аэроэкспресса"
Россияне установили новый рекорд туристического потока в города Турции
Авто
Упакованный внедорожник за 1,5 млн – это стало возможно
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Минстрой предлагает на деньги граждан оттянуть признание жилья аварийным
Уральский федеральный округ назван регионом с лучшими условиями для ипотеки
Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
Свежий номер

Мединскому уже шесть лет не удается управиться с цирковым ведомством. Фото: Global Look Press
Фокусы на арене: как Минкульт жонглирует "Росгосцирком"
 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
Фото: агентство «Москва»
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
Крестьяне передумали переименовывать свое село в честь Путина
Олег Сенцов на кинофестивале в Берлине, сентябрь 2019 года. Фото: Tom Weller / dpa / Global Look Press
Олег Сенцов:
В Украине никогда такого, как Путин, не будет, даже близко
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Юрий Стоянов // фото: Андрей Струнин
Юрий Стоянов:
Давайте я побуду реаниматологом телевидения
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно


Кадр: GLAV НОВОСТИ Россия сегодня / YouTube
Сын воспитательницы из Ярославля хочет отомстить автору видео
Фото: Global Look Press
Гражданин Малкин, с вещами… на выход или в сборную?
Федор Бондарчук // фото: Андрей Струнин
Кто виноват в том, что "Ленфильм" оказался на грани дефолта?
Лидия Вележева // фото: Global Look Press
Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!
Абсолютно тупой случай на федеральном канале

В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
Фото: depositphotos
Тайны стальной пары. Непростая судьба "Рабочего и колхозницы"
Леонид Якубович // фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»
"Я не могу не летать". Высший пилотаж Леонида Якубовича
Владимир Крысанов
Герои – рядом с нами! Дом, который построил слепой
Фото: Global Look Press
В Санкт-Петербурге заработал сервис для ленивых домохозяек
^