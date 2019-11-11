Историк Соколов заявил, что убитая им аспирантка напала на него с ножом

Преподаватель Института истории СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей бывшей студентки, арестован до 8 января.

Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Сам Соколов в суде заявил, что жил с девушкой последние пять лет, любил ее и собирался жениться на ней. Однако серьезной проблемой стала ее ревность к детям от другого брака, к которым Ещенко якобы плохо относилась и «начала беситься» при их упоминании.

По словам историка, в день трагедии девушка набросилась на него с ножом. «Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом», – цитирует «Интерфакс» Соколова. Он добавил, что «глубоко поражен тем, что произошло», и разрыдался в зале суда.

Адвокат доцента отметил, что «не хотел», чтобы эта информация озвучивалась его подзащитным, так как она «преждевременна».

Напомним, доцента Олега Соколова задержали 9 ноября. Его достали из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором нашли женские руки. Преподавателя подозревают в убийстве его бывшей студентки, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Мужчина написал явку с повинной. Туловище девушки нашли в реке Екатерингофка (более 3 км вниз по течению от Фонарного моста через Мойку, рядом с которым был задержан Соколов).

Следствие ходатайствовало об аресте Соколова на два месяца, в то время как защита настаивала на домашнем аресте.

В суде Соколов еще раз признался в убийстве Ещенко. Он рассказал, что выстрелил в нее из малокалиберной винтовки четыре раза, затем расчленил тело пилой и кухонным ножом.