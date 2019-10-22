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Проверку проводят после падения пассажира на рельсы на "фиолетовой" ветке метро

Происшествия
15:30, 22 октября 2019

Пассажир упал на рельсы на станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на «фиолетовой» ветке столичной подземки около 13:40 во вторник, 22 октября, когда на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина.

Отмечается, что дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи и приняли необходимые меры для извлечения пассажира с путей. В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка.

В результате ЧП движение на Таганско-Краснопресненской линии метро прерывалось: поезда не ходили от станции «Баррикадная» до станции «Октябрьское поле». Однако к настоящему моменту сбой устранен, движение составов введено в график, передает пресс-служба подземки.

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