Проверку проводят после падения пассажира на рельсы на "фиолетовой" ветке метро

Пассажир упал на рельсы на станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на «фиолетовой» ветке столичной подземки около 13:40 во вторник, 22 октября, когда на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина.

Отмечается, что дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи и приняли необходимые меры для извлечения пассажира с путей. В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка.

В результате ЧП движение на Таганско-Краснопресненской линии метро прерывалось: поезда не ходили от станции «Баррикадная» до станции «Октябрьское поле». Однако к настоящему моменту сбой устранен, движение составов введено в график, передает пресс-служба подземки.