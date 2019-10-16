В Новокузнецке 5-летняя девочка рассказала, почему соседки подожгли ее

Мать пятилетней девочки из Новокузнецка Людмила Лепке сообщила, что ее дочь умышленно подожгли несовершеннолетние соседки, передают «РИА Новости».

Инцидент произошел 7 августа. Сообщается, что девочки 10 и 13 лет подожгли платье своей пятилетней подруги из-за того, что она угрожала рассказать их родителям о том, что школьницы курят.

Людмила Лепке говорит, что сейчас ее дочь может говорить лишь почти беззвучно, двигая губами. Тем не менее она смогла дать показания следователю. В частности, девочка рассказала, как ее поджигали: одна из соседок зажимала рот, а другая поджигала ткань.

Тело девочки на 70–75% покрыто ожогами. Ее ожидает длительный период лечения и реабилитации, который займет около полутора лет.

Мать ребенка сообщает, что Следственный комитет пока не переквалифицировал дело и ведет его по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.