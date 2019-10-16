У редактора из Ярославской области сгорела машина, как и предсказывали в РОВД

В городе Данилове Ярославской области сгорела машина главного редактора телевизионного канала «ДИА-ТВ» Марины Борбат.

Журналистка отмечает, что автомобиль вряд ли мог загореться без приложения человеческих усилий, поскольку был не на ходу и долгое время простоял с разряженным аккумулятором.

По словам потерпевшей, поджог может быть связан с мужчиной, который пару лет назад угрожал ей. Он был известен в городе в связи с поджогами, угрозами и автоподставами. Сейчас он находится в тюрьме за стрельбу в больнице, но в ноябре его срок заключения подходит к концу.

«Мне даже как-то в РОВД предсказывали, что лишусь машины в октябре», — заявила журналистка в комментарии порталу 76.ru.

Председатель ярославского отделения «Общероссийского народного фронта» Игорь Ямщиков сообщил о подаче заявления в полицию от лица организации с просьбой проведения тщательного расследования инцидента. Он тоже подозревает, что поджог автомобиля Марины Борбат может быть связан с ее профессиональной деятельностью.