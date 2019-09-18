Пассажир упал на рельсы на "серой" ветке московского метро

Движение поездов между «Савеловской» и «Серпуховской» станциями Серпуховско-Тимирязевской линии метро остановлено.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метрополитена, причиной сбоя на «серой» ветке стало падение пассажира на рельсы.

Отмечается, что движения поездов нет от «Савеловской» до «Серпуховской» станции. При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Подробностей ЧП и данных о состоянии упавшего на рельсы человека пресс-служба метро пока не приводит.