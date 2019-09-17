В Саратове ищут мужчину, изнасиловавшего женщину-врача по дороге к пациенту

Саратовские правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования женщины-врача неизвестным мужчиной.

Как передает Znak.com, инцидент произошел около 17:30 в понедельник, 16 сентября, когда медик направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к прохожему, который сначала вызвался проводить женщину, а позднее, убедившись, что рядом никого нет, повалил ее на землю и изнасиловал.

Полицейским о произошедшем сообщила сама потерпевшая. Саратовские следователи завели уголовное дело об изнасиловании. Проводятся следственные мероприятия для установления личности и местонахождения злоумышленника.