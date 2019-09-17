Браконьеры из КНДР ранили троих российских пограничников в Японском море

Российским пограничникам удалось задержать 21 северокорейского браконьера в ходе стычки в Японском море.

Об этом агентству «Интерфакс» сообщил Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что российские военные обнаружили в экономической зоне РФ в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом.

При попытке задержания экипаж одной из шхун в составе 45 человек устроил нападение на пограничников, нанеся троим из них ранения различной степени тяжести.

При этом экипаж второй шхуны (21 человек) был задержан для дальнейших разбирательств.