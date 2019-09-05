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В Дагестане внедорожник столкнулся с поездом, двое погибли

Происшествия
17:32, 05 сентября 2019

В результате столкновения на железнодорожном переезде Кизилюрт – Темиргое в Кизилюртовском районе Дагестана погибли два человека, двое госпитализированы, сообщает издание «Молодёжь Дагестана».

По информации портала, водитель Toyota Land Cruiser попробовал проехать перед поездом, несмотря на исправную предупреждающую сигнализацию. Машинист поезда попытался затормозить, но не успел. В результате поезд врезался в правую сторону машины, из-за чего автомобиль сильно деформировался.

По информации железнодорожников, из-за ДТП поезд №374 Тюмень – Махачкала отстал от графика на 40 минут, ожидаются также задержки поездов №86 Москва – Махачкала и №392 Ростов – Баку.

Затор был устранен, железная дорога не перекрыта.

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