В Петербурге задержан председатель профсоюза "Альянс учителей"

Полиция задержала муниципального депутата и председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена по заявлению заведующей детским садом, куда Кен приходил с проверкой 1 июня, сообщил «Дождь» со ссылкой на петербургский штаб Навального.

Кену сообщили, что он задержан по заявлению заведующей детского сада Выборгского района №5. Председателя профсоюза обвиняют в избиении заведующей во время профсоюзной проверки. Составлен протокол по статье «Побои» 6.1.1 КоАП.

1 июня Даниил Кен и сотрудник штаба Алексея Навального Александр Гонзуревский пришли в детский сад с профсоюзной инспекцией. По данным телеканала, воспитателей детского сада переводили на другие должности ради отказа от доплат, назначенных по «майским указам». Во время проверки условий труда сотрудников администрация детского сада вызвала ОМОН.

Сейчас муниципального депутата отпустили из 19-го отделения полиции в Петербурге.