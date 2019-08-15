Скотленд-Ярд нашёл следы "Новичка" в крови полицейского из Солсбери

Следы «Новичка» обнаружены в крови второго полицейского, работавшего на месте отравления Скрипалей.

По сообщению Скотленд-Ярда, у сотрудника полиции Уилтшира были обнаружены признаки отравления небольшим количество нервно-паралитического вещества «Новичок». Полицейский получил необходимую медицинскую помощь и уже вернулся к работе.

Это четвертый пострадавший в марте 2018 года от воздействия этого вещества после Сергея и Юлии Скрипалей и детектива Ника Бейли. В июле от вещества пострадали ещё двое — британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс. Стерджесс после отравления умерла.

В январе 2019 года Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) было принято решение о включении «Новичка» в список запрещенных. По словам посла Канады в организации Сабины Нолке, Россия тогда «самоотмежевалась от консенсуса», не выразив согласия или протеста по поводу этого решения.