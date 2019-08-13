Медиков, работавших на месте ЧП под Северодвинском, отправили на обследования

Медработников, которые оказывали помощь пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, отправили на профилактические обследования, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области.

«Необходимость такого обследования высказали сами работники медицинских учреждений. Сотрудники по желанию могут пройти обследование в федеральном центре. Первая группа сотрудников уже направилась для этого обследования. Все расходы на обследование берет на себя правительство Архангельской области. Сама процедура займет два-три дня», — цитируют слова пресс-службы ТАСС.

Сколько всего человек пройдут профилактические мероприятия и где они будут проведены, не уточняется.

Напомним, взрыв на площадке около населенного пункта Ненокса под Северодвинском произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне. В разведке США предположили, что взрыв мог произойти при испытаниях прототипа ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».