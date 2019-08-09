Водитель попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса арестован

41-летний водитель экскурсионного автобуса, подозреваемый в совершении ДТП, заключен под стражу решением Приморского суда, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, 7 августа экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада», направлялся из Новороссийска в Анапу по трассе «Новороссийск — Керчь». Водитель автобуса, по мнению СК, превысил допустимую скорость и не уступил дорогу внедорожнику Volkswagen Touareg, имевшему преимущество в дорожной ситуации. После столкновения автобус и автомобиль вылетели с обрыва.

Три пассажира Volkswagen — женщина с двумя детьми — погибли на месте. По предварительным данным, в аварии пострадали 44 человека.

По данным сайта Vesti.ru, перед рейсом водитель прошел медосмотр. За пять лет работы у него не было ни одного ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что все пострадавшие в ДТП пассажиры были застрахованы. Сумма страховых выплат пострадавшим в ДТП под Новороссийском составит до двух миллионов рублей.