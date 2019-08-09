Мужчина, застрявший между скал в Камбодже, провел 4 дня без еды и воды

В Камбодже спасатели вызволили из пещеры 28-летнего спелеолога, который провел четыре дня между двумя каменными глыбами, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

В минувшее воскресенье исследователь пещер Сум Бора в одиночку отправился на поиски помета летучих мышей, который ценится в Камбодже как удобрение. При этом он не взял с собой ни еды, ни воды. Во время похода он уронил свой фонарь и попытался его достать, но поскользнулся и был зажат между двух скал.

Нашел Бору только во вторник его товарищ, с которым они часто вместе занимались собирательством. Операция по спасению продолжалась 10 часов, в ней были задействованы 200 человек. Для вызволения человека из пещеры была взорвана одна из стен пещеры.

Пострадавший получил травмы головы, колена и груди. Сейчас он находится в больнице. В общении с журналистами он заявил, что в опредленный момент потерял надежду на спасение.

Премьер-министра Камбоджи Хун Сен выделил семье пострадавшего 2,5 тысячи долларов, а местные власти закрыли доступ к горному комплексу во избежание повторения инцидентов.

Отметим, похожая история произошла в 2003 году в штате Юта. 27-летнему туристу Арону Ральстону в пустыне придавило руку полутонным валуном. В ожидании помощи он провел шесть дней, но отчаявшись, решил сам отрезать себе руку, сообщало агентство Newsru.com. Его история стала основой для художественного фильма «127 часов» режиссера Дэнни Бойла с Джеймсом Франко в главной роли.