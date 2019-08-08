Участок Белого моря рядом с местом ЧП на военном полигоне закрыт для судоходства

Участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв, закрыли на месяц для судоходства.

Об этом заявил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб, передает «Интерфакс».

Ранее 8 августа на полигоне в Архангельской области при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Минобороны сообщило о двух погибших и шести пострадавших.

По информации властей, сейчас радиационный фон в районе происшествия находится в пределах нормы. В Роспотребнадзоре сообщили, что в Северодвинске постоянно работают шесть мониторинговых станций. Согласно их данным, угрозы для местного населения нет.

Предположительно, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ. Полигон, на котором произошел инцидент, находится у села Ненокса в 40 километрах от Северодвинска.