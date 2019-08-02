ФСБ предотвратило нападение террористов на воинскую часть под Владимиром

Управление ФСБ по Владимирской области при содействии коллег из Рязанской области предотвратила нападение террористической ячейки на воинскую часть под Владимиром, сообщают «Известия».

Отмечается, что ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе с сообщниками он планировал напасть на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами.

Все участники преступления задержаны. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.