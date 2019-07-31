Актера "Современника" арестовали на 8 суток за роль пьяного полицейского

37-летнего актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на восемь суток, сообщает ТАСС. Причиной стало видео, попавшее в сеть, в котором артист играет роль пьяного полицейского.

Смолеву вменяют две статьи Кодекса об административных правонарушениях: мелкое хулиганство и незаконное ношение полицейской формы. В столичном главке сообщили, что в видео мужчина «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел».

Дмитрий Смолев уверяет, что форму сотрудника ГИБДД для съемок ему одолжил знакомый блогер.

Телеканал «Дождь» сообщает, что актера задержали прямо в театре, перед спектаклем «Дюма» Михаила Ефремова, в котором он был задействован.