На автошоу в Подмосковье пилот вылетел с трассы и погиб

В воскресенье, 28 июля, на фестивале «Московская миля 2019» на подмосковном аэродроме Быково погиб автогонщик.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Там уточнили, что речь идет о пилоте Сергее Боричеве. На одном из отборочных заездов гонщик не не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие, автомобиль загорелся.

«Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля. Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — рассказали в пресс-службе.

Организаторы выражают соболезнования родным и близким пилота.