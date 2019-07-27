Из-за наводнения в Амурской области затоплены почти 600 жилых домов

Синоптики спрогнозировали сильнейшие ливни и грозы в затопленных районах Приамурья в ближайшие дни.

Как передает пресс-служба регионального управления МЧС России, с 25 июля в Амурской области введен режим ЧС из-за паводка.

Отмечается, что к настоящему моменту в регионе затоплены 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах, проведена эвакуация 980 человек. При этом в течение выходных ожидается подтопление еще 22 населенных пунктов.

Кроме того, по информации Амурского центра гидрометеорологической службы, в понедельник, 29 июля, в регионе ожидаются сильнейшие ливни и грозы, что усугубит ситуацию.

Напомним, в Иркутской области, где во время недавнего стихийного бедствия погибли 25 человек, также вновь прогнозируют резкое повышение воды в реках.