В грунте у платформы "Москворечье" нашли радиоактивные отходы

Анализ грунта на месте строительства участка Юго-Восточной хорды выявил значительную активность радиоактивных веществ.

Как сказано в пресс-релизе российского отделения Greenpeace, поступившем в редакцию Sobesednik.ru, специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ провели анализ четырех проб почвы у Московского завода полиметаллов (входит в структуру «Росатома») у железнодорожной платформы «Москворечье», где планируется строительство участка Юго-Восточной хорды.

Анализ выявил значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг). Эти зачения в 11,9 раз больше, чем требуется по российскому законодательству для того, чтобы отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов (1 кБк/кг).

Greenpeace подчеркивает, что строительства на этом участке могут привести к подвижкам грунта, обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию и выветриванию, а при попадании в организм человека альфа-радионуклиды могут повысить вероятность заболевания раком.

Организация потребовала от «Росатома» ограничить доступ к загрязненной территории и не допустить строительство у очагов радиоактивного загрязнения.